英国经济第四季增速创一年最快

（联合早报网讯）英国国家统计局的修正数据显示，2016年第四季英国经济增速创下一年来最快，并高于初值，这表明英国退欧并未马上给经济带来不良影响。

不过企业投资下滑，而且有迹象显示未来一年的状况可能更为困难。第四季英国家庭支出增长放缓，另外还有数据显示在经济中占主导地位的服务业12月增速降至七个月最慢。

根据统计局22日公布的数字，英国第四季国内生产总值(GDP)修正为较前季增长0.7%，初值为增长0.6%。

英国国家统计局同时下修2016全年成长率估值至1.8%，之前公布的增幅为2.0%。

路透社的调查显示，分析师原本预测按季增幅的第二次估值将和初值的0.6%相同。

第四季企业投资较7月至9月当季下滑1.0%，为2016年第一季以来首季下滑，且较2015年第四季下滑0.9%。

随着英国就退出欧盟展开协商，企业预料将将严格控管投资计划。

彭博社的报道指出，自英国退欧公投以来，英国消费者支出的意愿帮助维持经济前行；但是随着通胀加速挤压家庭收入，目前正在显露收紧的迹象。近期数据显示，12月份的信贷增长急剧减速，而1月份零售销售同比增速创下逾三年最低。

金融信息公司IHS Markit在伦敦的经济学者霍华德·阿彻（Howard Archer）本周说：“就像车胎慢慢漏气一样，我们觉得随着时间推进经济将逐步丧失气力。”