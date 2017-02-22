美法官批准司法部拟出售刘特佐所属酒店计划

（联合早报网讯）美国洛杉矶联邦法院一名法官周二批准司法部和纽约地产商史帝文·维特科夫出售帕克莱恩酒店的计划，而马来西亚年轻富豪刘特佐拥有这家酒店的股权。

据《华尔街日报》报道，根据法院文件，美国联邦地区法院法官费希尔当天不顾刘特佐的反对，批准该计划。

据悉，刘特佐反对是基于他担心维特科夫（Steven Witkoff）将在此交易中自肥。尽管如此，法官在裁决中说，维特科夫将受到各方的监督，确保他不会从中捞取不应得的好处。

2013年，维特科夫牵头一个财团以6亿5400万美元（约9亿2800新元）买下这座楼高46层的帕克莱恩酒店（Park Lane Hotel），当时刘特佐提供了大部分资金。他们原本计划把这家位于纽约曼哈顿的酒店翻新成豪华共管公寓。

酒店出售是去年与政府达成的合作协议的部分内容，维特科夫希望借此加强这家酒店财务，并将刘特佐逐出这个投资财团。

美国检方认为，刘特佐与马来西亚政府投资基金一马公司（1MDB）涉嫌侵吞数十亿美元的案件有关。

正在设法扣押刘特佐资产的美国司法部曾称，刘特佐涉嫌利用部分1MDB侵吞款项支付他在帕克莱恩酒店的55%股份。

刘特佐发言人未予回应。之前，刘特佐曾否认涉及不法行为。

尽管刘特佐拥有帕克莱恩酒店的大部分股权，但他曾将部分股权出售给阿布扎比主权财富基金穆巴达拉发展有限公司（Mubadala Development Co.）。