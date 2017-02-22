高丽航空三年前已关闭吉隆坡航线

（联合早报网讯）马来西亚警方今日公布最新两名涉嫌刺杀金正男嫌犯的身份，其中一人是朝鲜航空公司高丽航空的员工金旭一（Kim Uk Il，37岁）。但据了解，高丽航空早在2014年6月起不再提供往返平壤和吉隆坡的直飞航班，该公司在吉隆坡的办公室也已人去楼空。

马国《星洲日报》报道，目前所有想到朝鲜的马国游客，都须经中国北京转机。高丽航空及中国国际航空（Air China）提供每周三至四趟从北京飞往平壤的航班。

据报道，虽然朝鲜给马国人民免签优待，但游客无法自行前往朝鲜旅游，而是必须跟团。

高丽航空于2011年4月开通平壤往返吉隆坡的航线，提供每周一班的航班服务，但因反应冷淡一度停飞；虽于2013年复航，但这项服务仍于2014年6月终止。

另据美国之音早前报道，朝鲜于去年1月不顾国际社会反对，再次进行核武器试验后，联合国安理会决定对朝鲜进行制裁，许多国家也加入禁止朝鲜商业航班入境的名单之列。

根据联合国安理会的一份报告，马国政府已经依据安理会要求，禁止高丽航空在马管辖下的任何机场起降。

高丽航空成立于1955年，原名朝鲜航空，据悉是朝鲜唯一的航空公司，后于1992年改名为高丽航空。该航空目前主要提供平壤往返至北京、沈阳、上海、俄罗斯海参崴及本身的国内航线。