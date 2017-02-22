“龙”飞船与空间站对接首次尝试失败

（联合早报网讯）美国太空探索技术公司SpaceX的“龙”飞船在抵达国际空间站前约一个小时突然中止了与空间站的对接操作。任务控制人员在美国航天局视频直播中说，这是因为飞船电脑系统识别到一个关于国际空间站位置的错误数值所致。

太空探索技术公司工程师认为，目前“龙”飞船（Dragon cargo capsule）状态良好，国际空间站宇航员和空间站本身都没有受到任何威胁。

“龙”飞船于19日由太空探索技术公司的“猎鹰９”（Falcon 9）火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，原计划22日与国际空间站对接。

新华社的报道说，按设定，飞船中止与国际空间站对接命令后，将自动把再次对接的时间设为24小时之后。目前，位于休斯敦的任务控制中心科研人员正在对第二次对接尝试进行评估。

这是“龙”飞船第十次执行为国际空间站送货任务，为其送去近2500公斤的补给和科学实验设备等。飞船携带的实验装置和设备将用以支持从生物技术、人类健康到地球科学、气候模型等数十项科学研究，其中晶体生长实验、超级细菌研究、天基闪电传感器、航天器自主导航等项目最受关注。

如果一切顺利，国际空间站在本周内会迎来两批“快递”。俄罗斯“进步MS-05”飞船已于22日由“联盟－U”火箭从哈萨克斯坦拜科努尔发射场发射升空，预计将于24日与国际空间站对接。

“龙”飞船按计划在约一个月后脱离空间站并落入太平洋海域。