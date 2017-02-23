澳研究：罗斯河病毒可能在全球范围流行

（联合早报网讯） 澳大利亚研究人员23日称，先前认为主要存在于有袋类动物的罗斯河病毒（Ross River Virus）也可能存在于哺乳动物中，这种病毒可能像兹卡病毒一样成为全球范围流行病毒。

罗斯河病毒病曾被称为“流行性多关节炎”，症状包括关节酸痛、发烧、皮疹和疲劳。先前研究认为，罗斯河病毒需要以有袋类动物为“大本营”，蚊子在叮咬感染罗斯河病毒的有袋类动物后再叮咬人类，将病毒传到人群中。罗斯河病毒病一直被认为是局限于澳洲、巴布亚新几内亚等有有袋类动物生活地区的地方病。

澳洲阿德莱德大学等机构的研究人员发表报告说，多名新西兰和加拿大游客在从南太平洋岛国旅行回国后被查出感染了罗斯河病毒。他们都没有去过澳洲，这让研究人员怀疑，该病毒已在没有有袋类动物的南太平洋岛国出现了本土传播。

1979年，罗斯河病毒在斐济、库克群岛、美属萨摩亚群岛等地发生大规模流行，超过50万人感染病毒。研究人员认为，这是罗斯河病毒第一次逃离有袋类动物大本营发生大规模流行。

新研究中，阿德莱德大学与法国研究人员合作，对来自美属萨摩亚居民进行了血样检测，发现1979年至1980年大流行后，63%出生且从未离开过美属萨摩亚的人体内有罗斯河病毒抗体，这说明该病毒在1980年之后曾有过本土传播。

温斯坦解释说，美属萨摩亚没有有袋类动物，这说明罗斯河病毒也可能以哺乳动物为“大本营”，随蚊子叮咬感染人类。“这意味着它有可能像兹卡病毒一样，遇到合适的条件时出现全球暴发。”