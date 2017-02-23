太阳系外发现七颗或有液态水的行星

（联合早报网讯）科学家发现，我们的太阳系外有七个状似地球的行星，这些在银河系内的星体围绕一个小星体运转。这个星系或为迄今为止人类探寻太阳系外生命的最佳地点。

发现这个行星系的国际天文学家小组在期刊《自然》发表的报告说，所有七个星体的大小与质量都与我们地球接近，并且几乎肯定的是表层皆为岩石，在适当的大气条件下，可能有液态水。其中三颗位于宜居带的行星含液态水的概率最高，表面甚至有能孕育生命的海洋。

研究小组是借助美国航天局的“斯皮策”（Spitzer Space Telescope）红外探测太空望远镜，在宝瓶星座中发现这七颗围绕超冷矮星Trappist-1运转的行星。关键的一点是，它们接近地球，而且它们围绕的超冷矮星黯淡，这利于天文学家解析每个星体的大气，寻找生物活动的化学特征。

法新社引述研究报告的联合撰写人、剑桥大学科学家阿穆里·托奥德（Amaury Triaud）在新闻发布会上的话说：“我们在太空中寻找生命的工作迈出了关键的一步……现在，我们有了明确的目标。”

距离地球39光年（即约380万亿公里）的Trappist-1星系，为迄今在太阳系外发现的环绕单一恒星运转、宜居带行星数量最多的一个系统。它也在所谓的“温带”（temperate zone）中，不会热致水蒸发，也不冷致水冻结。

研究报告的主要撰写人、比利时列日大学教授迈克尔·吉伦（Michael Gillon）说：“这是首度发现这么多该类行星绕着同一颗恒星，且它们的尺寸与地球惊人地相似。”

该星系的行星彼此非常接近。中国新闻社引述报告说，如果一个人站在一颗行星表面可以看到相邻星球的地貌特征和云。

吉伦在报告发布前告诉记者，研究团队自2010年开始追踪观察这颗超冷矮星，并于2016年公布他们发现三颗围绕这颗超冷矮星运转的行星。新华社引述报告说，比利时和英国等国的研究人员利用位于智利的大型天文望远镜观测发现，超冷矮星Trappist-1每隔一定时间会变暗，说明有物体在它面向地球一侧经过。通过计算和分析，研究人员发现三颗行星。随后，借助“斯皮策”望远镜等设备，发现的行星数量增加到七颗。此后，科研人员测算出了行星大小、质量等。基于行星密度，天文学家认为这些行星为岩态。

按分类，Trappist-1在恒星中归类为超冷矮星，质量还不到太阳的10％，半径为太阳的12％。超冷矮星是近年来在天文学领域的“明星”，更是太阳系外搜寻外星生命的热点地区。与太阳相比，这颗矮星由于温度较低，因此围绕其近距离运转的行星可能存有液态水。

人类一直在茫茫宇宙中寻找外星人，这个国际团队此项惊人发现让科学家掌握了更多的证据，去探讨银河系中是否真的还有数以亿计的生命，生活在与我们的太阳系类似的星系中。