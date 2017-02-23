韩总统府否认朴槿惠考虑主动辞职

（联合早报网讯） 韩国总统府青瓦台官员23日否认总统朴槿惠考虑在宪法法院就弹劾案宣判前主动辞职，以换取免遭起诉。

这名官员对韩国媒体说，青瓦台“从未考虑”朴槿惠主动辞职的可能，青瓦台从来没有人讨论过这一选项，“不知道这样的传言从何而来”。

韩国媒体近来报道称，朴槿惠可能在宪法法院就弹劾案宣判前有条件地主动辞职，即寻求与相关方面达成某种政治协议，以避免自己因“亲信干政”事件而受到起诉。

执政党自由韩国党（前新国家党）国会代表郑宇泽日前称，在任总统最终遭弹劾是“国家的不幸”，应就此寻求“政治解决方案”。这一表态让朴槿惠考虑主动辞职的说法愈演愈烈。

韩国一些人士认为，朴槿惠如果主动辞职，可以避免宪法法院的裁定进一步造成国政混乱。但也有人认为，朴槿惠方面试图通过“体面”下台，逃避法律惩处。

韩国宪法法院22日决定，把原定于本月24日就总统弹劾案举行的最后一次庭审推迟至27日。韩国司法界普遍预测，即使最终庭审日期有所推迟，宪法法院仍有可能在此前所宣布的3月13日前做出宣判。

另外，负责调查“亲信干政”事件的特别检察组23日表示，在特检组调查期限28日结束前，将有条件地暂缓起诉朴槿惠。韩国媒体认为，特检组可能会等待宪法法院裁定结果，再行决定提出起诉时间。