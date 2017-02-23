澳下调周日工资标准引争议

（联合早报网讯） 澳大利亚公平工作委员会23日决定，下调酒店、零售、快餐业的周日和法定假日工资标准。

此决定一公布即招致争议。工会认为，此举将令低收入人群生活更加艰难，但企业协会却认为这将有利于降低小企业的成本，促进就业和投资。

公平工作委员会每四年对澳洲的节假日工资标准加以审核。根据最新决定，酒店、零售、快餐业全职或兼职员工的周日和法定假日工资标准将从平时的1.75倍、两倍、1.5倍分别下调至1.5倍、1.5倍和1.25倍。

委员会表示，新标准将有助于增加周日和节假日的服务，但同时承认，此次下调会对一些员工的收入造成损失。

澳洲行业工会理事会称，近50员工将因此遭受损失，有人损失可能达到每年6000澳元，而受影响的包括澳洲工资最低的人群。

但零售业协会却表示，目前由于周日工资标准过高，许多商店店主选择周日不开业。如果工作标准降低，更多商店会选择周日开业，实际提供更多工作机会和工作时间。

公平工作委员会尚未决定何时实施新标准，但暗示会在年内施行。

在周日工作标准问题上，澳洲政坛分成两大阵营。执政的自由党－国家党联盟表示支持，而工党和绿党明确反对。工党表示将尽一切努力说服公平工作委员会不要实施新标准，而绿党则呼吁制定法律保证周日工作标准不会降低。