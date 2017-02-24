入围奥斯卡的本地人李爱玲受访

凭《乐来越爱你》（La La Land)入围奥斯卡最佳音效剪辑（Best sound editing)的本地人李爱玲今早接受了《联合早报》的洛杉矶长途电访，她说颁奖礼逼近，她越来越兴奋与紧张，若有机会上台领奖，她会提到新加坡的名字。

她是第一个角逐此奖的亚洲女性，她感到荣幸，也认为自己很幸运。她从小爱看电影，对声音超有兴趣，中学毕业后，她不选择念理工学院和初级学业，而选了本地的School Of Audio Engineering 。1998年到美国发展之前，她在本地一家公司工作，为电视与电台的广告等做音效。

李爱玲已是美国永久居民，2007年结婚，目前无小孩。她的双亲住新加坡，母亲早期在工厂上班，现是家庭主妇。父亲在船厂上班，也做一点快递工作，她说：“父亲还没退休，还有做一点点，星期一他得上班，应该没法看奥斯卡典礼现场转播。”顿了顿她幽默说：“我们从前就没有看奥斯卡颁奖典礼的习惯，哈哈哈。”

除了入围音效剪辑，李爱玲也入围最佳混音（Best sound mixing)。

李爱玲过去五年参与的好莱坞大片包括 Deadpool、Man of steel、Godzilla与X-men:days of future past 等等。