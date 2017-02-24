民调：选民相信媒体甚于特朗普

（联合早报网讯）美国总统特朗普与主流媒体关系从未好过，更常对媒体严词批评。美国奎尼匹克大学的最新民调结果显示，选民相信媒体远甚于特朗普。

中央社报道，奎尼匹克大学2月16日至21日针对全美1323个选民进行上述调查。当询问“谁会告诉选民重要问题的真相？”，52%受访者相信是媒体，37%倾向相信特朗普。

当比较民主、共和两党选民时，调查结果出现差异，86%的民主党选民相信媒体多，78%共和党选民相信特朗普而非媒体更可能会说出真话。

特朗普一再批评媒体制造“假新闻”；他与主流媒体关系一直不好，上周再度点名批判《纽约时报》、全国广播公司、美国广播公司、哥伦比亚广播公司和美国有线电视新闻网等，还说“媒体不是他的敌人，是美国人民的敌人”。

尽管特朗普不信任媒体，但纽时数位新闻及NBC收视率2月皆传出捷报，而特朗普依旧维持以推特做为主要散布消息管道。

调查结果同时发现，选民教育程度高低出现不同支持度。55%大学毕业的白人大多相信媒体，55%没有大学学历的白人相信特朗普；非白人选民则倾向相信媒体多于特朗普，比率达68%。

另外，特朗普上任后与媒体的关系多少反映在他施政满意度上。

盖洛普的最新调查显示，特朗普就职第一个月的支持率只有42%，明显低于同一时期奥巴马的64%和小布什的59%。