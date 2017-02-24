智利成中国最大鲜果供应国

（联合早报网讯）智利驻中国大使馆发布的公报称，2016年智利向中国出口了价值12亿美元（近17亿新元）的新鲜水果，比上年增长22％，已取代泰国成为中国第一大鲜果进口来源国。

新华社引述智利驻华大使贺乔治说，在地理位置更具优势的东南亚国家以及新西兰、澳大利亚和美国等强劲对手的竞争下，万里之外的智利能够取得这样的成绩应归功于该国水果行业的共同努力。中国消费者对于高品质水果的需求不断增长，智利油桃又正式获准进入中国市场，贺乔治十分看好智利水果业向中国出口的前景。

智利地处南半球，季节反差是其水果出口中国的重要优势。樱桃、鳄梨、蓝莓、布林、提子，这些智利水果已经越来越多地为中国人所接受、熟知和喜爱，在超市和水果市场已经占有越来越重要的位置。对于中国消费者来说，它们的味道和价格都已经越来越“亲切”。

中国已成为智利樱桃的最大市场。根据智利水果出口商协会的统计，在上一个樱桃出口季，这个南美国家樱桃总产量的80％以上销往了中国。农业技术的进步、贮藏条件的改善，以及物流配送体系的完善包括“水果专机”的投入，使智利樱桃从种植园采摘后，能够以越来越快的速度出现在中国消费者面前。智利贸易促进局的数据显示，中国家庭消费的进口樱桃中每十颗就有八颗来自智利，而进口蓝莓98％来自智利。

中智自贸协定签署以来，双边贸易额增长了四倍。中国是智利全球第一大贸易伙伴、第一大出口目的地国和第一大铜产品购买国。