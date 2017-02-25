明镜：德情报机构长期窃听全球媒体

（联合早报网讯）德国明镜周刊（Der Spiegel）24日报道，德国对外情报机构联邦情报局（BND）长期窃听包括英国广播公司（BBC）、纽约时报、路透社及其他媒体的记者。

台湾中央社援引《明镜》报道称，“无国界记者组织”（Reporters Without Borders）形容这项监控是“对新闻自由的骇人听闻攻击”，并对窃听行动可能持续进行表达忧心，还说它打算采取法律行动。

据悉，《明镜》周刊看到了德国议会对于BND在美国主导的大规模监视项目中角色的报告。

报道指自1999年以来，BND的监控关键字selector的名单上，列有记者和新闻室的至少50个电话、传真号码以及电邮信箱。

报道说，名单内包括BBC位于伦敦总部、阿富汗分支以及BBC“世界新闻网”（BBC World Service）的数十个号码。阿富汗境内纽约时报分支的号码以及阿富汗、巴基斯坦和奈及利亚境内路透社分支的手机和卫星电话号码也在名单上。

BND不愿针对此报道置评。

BBC发言人表示，“听闻到这些说法，我们感到很失望。”“BBC的任务是要把正确新闻和资讯传播给全球各地人士，我们的记者应该能自由且安全地作业，全力保护其消息来源。我们呼吁全球各国政府，尊重自由媒体的运作。”