伊朗拟从哈萨克斯坦进口950吨铀

（联合早报网讯）伊朗官方通讯社25日报道，伊朗计划从哈萨克斯坦进口950吨铀（Uranium），铀是重要的核工业原料。

中新社报道，伊通社引述伊朗原子能组织主席萨利希说，依照伊朗与哈萨克斯坦达成的合作协议，伊朗将在三年内分三批从哈萨克斯坦进口950吨铀，首两年进口650吨，第三年进口300吨。

铀的主要成分为八氧化三铀（Uranosouranic Oxide），通常从粉碎后的天然铀矿石提取，为核燃料生产必需的中间产品，不能直接用于核反应堆，一般用于提炼浓缩铀。

萨利希表示，在最后一批铀运抵后，伊朗将把这950吨铀转化为可用于铀浓缩的六氟化铀气体（Uranium Hexafluoride），然后运回哈萨克斯坦。

如果这个计划得以落实，将是伊朗首度出口六氟化铀气体。

萨利希还表示，对于铀进口计划，伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）中的五国已经同意，只有英国尚未敲定此事，伊朗还在等待英国的书面意见。

根据2015年伊朗与伊核问题六国达成的伊核问题全面协议，伊朗可以发展民用核工业，但必须将浓缩铀的纯度限定在3.5%。一般而言，纯度超过4%的浓缩铀可作为核反应堆的燃料，纯度超过80%的浓缩铀可用于制造核武器。