俄罗斯食品渐成中国人新宠

（联合早报网讯）俄罗斯2016年对中国食品出口额较2015年上升19.5％，达15亿4200万美元（21亿6605万新元）。短短一两年内，很多俄式食品店相继亮相中国北京。

毗邻北京展览馆的一家商店内，巧克力、糖果、鱼子酱、鹅肝酱、熏鱼罐头……俄罗斯人的日常食品在这里应有尽有。据俄罗斯出口中心统计，主要出口食品种类包括冷冻鱼类、大豆、食用油、巧克力制品等。其中，冰激凌、糕点面包对华出口额同比增长三倍，葵花籽油、巧克力、糖果、面粉等商品的出口额均增长一倍以上。

新华社的报道指出，俄罗斯大规模对华出口食品和农产品相对较晚，然而凭借适中的价格和良好的口碑，俄产商品已经从边境行销到内地。俄食品企业在庞大而充满竞争的中国市场成功占据一席之地。

消费者普遍认为，俄制订和执行的食品标准同其他欧美国家相当。俄产食品绿色，无添加，而其价格往往低于从其他国家进口的同类商品。

俄罗斯问题专家认为，中俄在农业及其相关行业的合作有巨大发展空间。中国是世界食品消费大国，而俄罗斯作为全球粮食出口大国，希望扩大其在亚洲食品市场份额。

据报道，俄滨海边疆区政府代表团不久前同吉林省企业家就设立合资食品公司进行了探讨。中方希望通过进口原料，并按俄式工艺生产食品，以满足国内市场的巨大需求。

此外，俄罗斯食品出口商正在加速对中国市场的布局。继去年在北京和广州举办“俄罗斯美食周”后，俄出口中心计划将这一活动推广到更多的中国城市。今年3月，一列满载食品的集装箱列车将从俄罗斯卡卢加州出发，驶向广东石龙，这将成为俄从欧洲部分发往中国的首列食品集装箱班列。

正如俄罗斯副外长伊戈尔·莫尔古洛夫所说，中国对俄食品需求量猛增已成为两国贸易的新趋势。