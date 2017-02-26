马警方：吉隆坡国际机场未发现有毒危险物质残留

（联合早报网讯）马来西亚警方26日宣布，未在此前发生朝鲜男子遇袭事件的吉隆坡国际机场二号航站楼发现有毒危险物质残留。

据新华社报道，马来西亚警方当天凌晨派专业队伍对机场二号航站楼进行了有毒危险物质检测。负责此次行动的雪兰莪州警察总监阿卜杜勒·萨马赫在随后举行的记者会上说，此次行动是为确保航站楼内没有危险物质污染，参加行动的人员分别来自警方下属的化学、生物、放射性物质和核物质应对小组以及消防部门下属的危险物质处理小组等，检测行动从机场人流较少的凌晨1点45分开始，到3点钟结束。

记者在现场看到，行动过程中，身着防护服并佩戴防毒面具的专业人员手拿各种探测设备分别对航站楼内的部分自助值机终端、信息服务柜台、诊疗所、洗手间和某餐厅区域进行了检测。

马警方24日宣布，在13日死亡的朝鲜籍男子身上检测出化学武器VX神经毒剂成分。马警察总长哈立德24日接受媒体采访时曾透露，一名实施袭击的女嫌疑人在案发后出现了呕吐等症状，怀疑是与有毒物质接触所致。

根据马方公布的信息，13日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场二号航站楼寻求医疗帮助，但随后在送医途中死亡。马来西亚副总理扎希德16日说，死亡男子为朝鲜最高领导人金正恩之兄金正男。这一说法遭到朝鲜驻马来西亚大使否认。