美前劳工部长当选民主党全国委员会主席

（联合早报网讯）美国前劳工部长佩雷斯（Tom Perez ）25日在美民主党全国委员会会议上经过两轮投票击败竞争对手、明尼苏达州联邦众议员埃利森，当选新一届民主党全国委员会主席。

2016年大选失利后，民主党党内裂痕斑斑，党外挑战重重。据新华社报道，当天早些时候，佩雷斯对民主党人表示，民主党正面临“信心危机”和“疏离危机”。当选后，佩雷斯立即任命埃利森为副主席。两人在公开表态中，均着重呼吁克服党内分裂、加强党内团结。

佩雷斯现年55岁，是多米尼加移民后代，曾在司法部担任民权律师，奥巴马政府时期出任劳工部长。他是民主党全国委员会第一位拉美裔主席。

据美国媒体报道，围绕党主席职位，过去四个月来，民主党内部角逐激烈。佩雷斯欠缺竞选经验，但在党内持中间立场，属民主党主流温和派，获奥巴马执政时期副总统拜登等民主党重要人士支持。埃利森是美国历史上第一位当选国会议员的穆斯林，属民主党内的进步主义左翼，获去年大选期间民主党总统竞选人伯尼·桑德斯及其追随者力挺。

分析人士指出，佩雷斯当选后，面临严峻的民主党重建任务。民主党2010年失去国会众议院多数党地位，2014年失去国会参议院多数党地位，2016年丢掉总统大选，八年来输给共和党的州长职位和州议会席位总数逾千，党内建制派精英频繁被批评与草根选民脱节。这意味着从中央到地方，民主党面临着全方位重建的艰巨任务，其中基层重建被认为尤其重要。