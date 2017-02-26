独检组调查期限将至 韩亲信门或由检方接手

（联合早报网讯）韩国代理总统黄教安将于近期就是否延长亲信门独立检察组的调查时间做出决定，其结果引人关注。如果独检组的调查时间未被延长，后续调查将交给检方进行。

据韩联社报道，虽然舆论普遍预测独检组调查时间被延长的可能性不大，但当面调查总统朴槿惠等尚未完成的事宜很多，独检组还没有放弃最后一丝希望。从亲信门独检组成立起，当面调查朴槿惠一直被认为是此案的最大焦点，因为亲信门主角崔顺实干政和三星电子副会长李在镕行贿指控都与朴槿惠有密切关系。

独检组和朴槿惠代理律师原本就2月9日当面调查朴槿惠初步达成一致，但相关消息被媒体曝光后，计划告吹。此后，双方对是否进行当面调查、当面调查的方式及日程进行磋商，但没有取得进展。

独检组坚持认为为了完成此案的调查必须要当面调查总统，若调查期限没有被延长，当面调查总统无法成行。这样一来，对朴槿惠的调查将重新交给检方进行。

除了对总统的调查之外，为了完成对青瓦台前民政首席秘书禹柄宇的调查，独检组也必须确保充分的调查时间。独检组曾提请批捕禹柄宇，但被法院驳回。如果调查时间不被延长，对禹柄宇的调查也只能交给检方。

此外，独检组原计划查明除三星之外，SK、乐天等大企业向朴槿惠和崔顺实方面行贿的疑惑，但鉴于独检组可用的时间所剩无几，调查很难开展。