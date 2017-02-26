朝鲜驻马大使姜哲“身不由己”

（联合早报网讯）金正男2月13日遇害至今约两周，朝鲜大使驻马国大使姜哲23日出面指责马国后，就一直没有露面。姜哲也由于这些言论而备受马国各方抨击。然而马华总秘书黄家泉表示，姜哲其实身不由己。

黄家泉今天在马华一项活动上表示，他与姜哲还算熟络，这是因为朝鲜最高领导人金正恩每年生日时，姜哲都会到马华总部要求马华致函贺寿。

黄家泉说，马华中央虽然有指示不必理会这类要求，但他看到姜哲为此亲自奔波，就觉得姜哲其实很可怜。“他（姜哲）说过，如果拿不到祝福信函交差，他就很可能会被调回国了。”

黄家泉表示，姜哲之前的朝鲜驻马大使张勇哲，也会在金正恩每年生日时要求马华及马国其他政党致函贺寿，但当局都没有理会。

前任马国驻中国大使丹尼斯日前投书“今日自由大马”表示，姜哲因金正男命案而发表措词强烈的声明指责马国政府，其实只是为了自保。因为金正恩等人若认为姜哲没有尽力捍卫朝鲜利益，姜哲极可能步上前大使张勇哲的后尘，被召回国枪决。

张勇哲是朝鲜前“二把手”、金正恩姑丈张成泽的侄儿。金正恩2013年处死张成泽后，次年就召回并处死张勇哲。

丹尼斯表示：“他（姜哲）不仅要履行大使职务，更重要的是要保命。……只要处理不当，他随时性命不保，毕竟已经有张勇哲的前车之鉴。”