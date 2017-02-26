翁山淑枝：郭尼遇害是缅甸民主进程一大损失

（联合早报网讯）缅甸知名穆斯林律师郭尼被杀一个月后，国务资政瓮山淑枝今天终于打破沉默，对这名执政党全国民主联盟法律顾问遇害一事发言，表示他遇害对缅甸的民主进程是“一大损失”。

郭尼（Ko Ni）上个月底在仰光国际机场搭客大厦外被射杀身亡，当时他刚好上了一辆德士，该名德士司机尝试阻止枪手，结果也被射杀。当局表示，枪手已被捕，但他受雇于一名前军官，目前仍在逃。

民盟事后表示，这是一起政治暗杀事件，是对民盟政府政策的“恐怖行动”。

翁山淑枝一直没有对郭尼遇害一事发言，但今天她难得公开亮相，出席这两名遇害者的追思会，并首次对此射杀事件发言。

她形容郭尼和遇害的德士司机为“烈士”，并说：“失去郭尼对我们民盟来说是一个很大的损失。他多年来凭着他的信念，一直与我们合作。”

郭尼是宪法专家，是翁山淑枝领导的民盟长期党员，同时也为该党提供法律咨询。他常发声支持宗教容忍和多元化，更经常批评军方通过控制关键部门和在国会占有固定席位确保其继续能掌控政局。民盟希望有一天能推翻这种不公平的议席分配。

郭尼也谴责国内强硬派佛教徒民族主义分子挑起“伊斯兰恐惧症”（Islamophobia）。

翁山淑枝在挤满人群的追思会上致辞时不谈政治，但她呼吁人民要有耐心，毕竟她的政府上位仅有10个月。

她说：“对已经挣扎了数十年的人民来说，这也许太久了。但从一个国家的历史或政府的历史来看，10个月或一年其实并不算长，这只不过是一个短暂时期。”