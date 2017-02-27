美国务院吁俄遵守乌克兰停火协议

（联合早报网讯） 美国国务院26日发表声明，谴责欧洲安全组织（简称欧安组织）驻乌克兰特别观察团遭袭事件，呼吁俄罗斯和乌克兰亲俄武装分子遵守相关停火协议。

美国国务院代新闻发言人托纳在声明中说，美国对乌克兰亲俄武装分子24日袭击欧安组织特别观察团，并抢夺其无人机的行为表示谴责。

据欧安组织特别观察团负责人阿帕坎说，当地时间24日下午两点半，该团巡逻人员正在受“顿涅茨克人民共和国”控制的亚斯奴瓦纳城试图放飞一架无人机，以监测据称针对顿涅茨克水过滤站的炮击，却遭到武装分子开火，无人机被夺走。

托纳说，美国正密切关注乌克兰东部地区近期不断升级的暴力局势，对亲俄武装分子持续未能遵守明斯克协议规定的停火表示关注。

托纳说，这些武装分子必须停止袭击顿涅茨克水过滤站等民用设施。“我们呼吁俄罗斯及其支持的分裂分子立即遵守停火协议，撤出重型武器。”

美国国务卿蒂勒森16日与俄罗斯外长拉夫罗夫在德国波恩会晤时表示，希望俄罗斯履行明斯克协议承诺，努力缓和乌克兰暴力局势。

18日，拉夫罗夫宣布，俄、乌、德、法四国已与乌克兰武装分子代表达成新一轮停火协议，乌克兰政府军和武装分子在20日完全停火。

但据欧安组织明斯克工作组26日发表的联合主席声明，25日上午在“接触地带”发生了严重违反停火的行为，并造成伤亡，数具尸体被留在无人区，乌克兰政府军和武装分子皆指责对方试图入侵。