特朗普嘲弄民主党选出新主席

（联合早报网讯） 美国总统特朗普嘲笑反对党民主党推选美国前劳工部长佩雷斯当全国委员会主席，试图在选战惨败后重整旗鼓。

曾在司法部担任民权律师的佩雷斯25日在民主党全国委员会会议上经过两轮投票击败竞争对手，当选新一届民主党全国委员会主席。

特朗普26日在推特上发文说，他“为佩雷斯或者共和党高兴得不能再高兴了”。

特朗普把25日的这场选举和去年民主党代表大会提名希拉莉为候选人的竞争相比较，那时候希拉莉战胜了“进步派”支持的参议员桑德斯。

特朗普还说，民主党的主席选举当然有作弊、被操纵。

佩雷斯是担任这个职务的第一位拉丁美洲裔美国人。这次选举被看做是希拉莉和桑德斯之间的代理权之争。

2016年大选失利后，民主党党内裂痕斑斑，党外挑战重重。佩雷斯当选后号召民主党人团结起来，同他所谓的“美国有史以来最差的总统”斗争。

据美国媒体报道，围绕党主席职位，过去四个月来，民主党内部角逐激烈。佩雷斯欠缺竞选经验，但在党内持中间立场，属民主党主流温和派，获奥巴马执政时期副总统拜登等民主党重要人士支持。

分析人士指出，佩雷斯当选后，面临严峻的民主党重建任务。民主党2010年失去国会众议院多数党地位，2014年失去国会参议院多数党地位，2016年丢掉总统大选，八年来输给共和党的州长职位和州议会席位总数逾千，党内建制派精英频繁被批评与草根选民脱节。这意味着，从中央到地方，民主党面临着全方位重建的艰巨任务，其中基层重建被认为尤其重要。