特朗普上任首月民调支持度创历史最低

（联合早报网讯） 最新民调显示，美国总统特朗普的支持度对于一个新任的总司令来说处于有民调以来的最低点。这反映了他就任第一个月的工作表现和美国选民中政治观点继续尖锐对立。

美国全国广播公司和《华尔街日报》星期日在最近完成的这次调查中说，只有44%的美国人支持特朗普的工作表现，48%持不赞成态度。接受调查的约三分之一的人说，特朗普在白宫的表现显示，他并不胜任这个工作。

最近的另外两个民调得到的结果相似。盖勒普的调查说，特朗普第一个月的支持度平均为42%；昆尼皮亚克大学的民调显示，特朗普的支持度为38%，持负面看法的比例为55%。

特朗普没有立即对最新的民调做出反应。不过，他在2月初发推文表示，“任何负面的民调都是假新闻，就像有线电视网（CNN）、美国广播公司（ABC）和全国广播公司（NBC）在大选期间进行的民调一样”，它们都预测特朗普会输给民主党总统候选人希拉莉，而11月8日的投票结果显示，特朗普赢得了颠覆性胜利。

全国广播公司指出，特朗普用了一个月的时间就得到了美国选民的负面评价，而奥巴马总统第一任内的民调支持度是在将近三年后才下滑到50%以下。小布什总统第一任时的支持度则是在第四个年头才降到50%以下。