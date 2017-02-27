美大学疑与中军方有关系被查

（联合早报网讯） 据美国福克斯新闻报道，一所位于北维吉尼亚州、受美国国防部资助的网络大学的华人女校长可能有中共军方背景，近年受到多个美国联邦部门的调查。

据报道，这所管理技术大学（The University of Management and Technology）距离国防部五角大楼约六公里，1998年创立，号称在北京有校址，与全球一些大学有伙伴关系，过去五年有5000毕业生，“尤以校友被派驻美军全球基地为荣”。

报道指出，美国联邦调查局、司法部、国防部等机构可能最早2009年就开始调查该校校长陈燕平（Yanping Chen）和她的先生弗雷姆。

美国联邦调查局2012年12月曾两次搜查该校和陈燕平的寓所，调查属于反间谍高敏感案件。由于该校招收大批美军学生，并要求学生提供服役记录，政府担心中共取得学生信息。

报道称，64岁的陈燕平1987年从北京到美国，在中共资助下，1999年取得乔治华盛顿大学博士学位。她父亲是中共少将、前国防科工委主任陈彬。

报道展示两张陈燕平早期照片，一张是陈燕平身穿解放军装，显示可能曾任军官。另一张是陈燕平拿着一套中共军装，她的丈夫向她行军礼。多位专家鉴定是解放军上校军服。

2012年美国联邦调查局调查时，陈燕平否认曾是中共上校军官，强调只参与过太空计划，而且是一个民间机构的计划。