俄罗斯的特朗普热降温

（联合早报网讯） 对美国新任总统特朗普，俄罗斯国家媒体曾经热情洋溢地予以报道。国家杜马的议员们也曾打开香槟，拍手庆祝他们所谓的“我们的人入主了白宫”。

除此之外，俄罗斯还有一种乐观情绪，认为克里姆林宫与奥巴马政府交恶多年后，特朗普政府将开启美俄关系的新时代。

但特朗普上任一个月，情况的发展并不顺畅。莫斯科有越来越多的迹象显示，双边关系还需要严肃对待。

发行量不错的《莫斯科共青团报》最先对此发出警告。该报的专栏作家罗斯托夫斯基说：“现在是我们放弃对特朗普的‘浪漫’情调的时候了……现在已经完全明了，特朗普并没有掌握足够的政治资源来扭转美国政治，改善美俄关系。”

美国之音分析指出，俄罗斯人的情感变化，来自特朗普竞选总统期间和当选总统后的表现落差。

特朗普在竞选期间多次表明，在诸多事关莫斯科的主要问题上持支持立场，比如乌克兰问题、北约问题、叙利亚问题等。他建议放宽西方因俄罗斯对乌克兰采取的行动而实施的制裁，在那时候看来，具有现实的可能性。

但在特朗普就任后，这些表态似乎都迅速搁浅了。在过去的几个星期里，特朗普内阁的主要官员，从副总统到国务卿再到国防部长，以及美国驻联合国大使等，都在原来有关美俄关系问题的立场上后退了。

曾在莫斯科被广泛认为同情俄罗斯的美国国家安全顾问弗林离开了特朗普的国家安全团队。这一事件给俄罗斯带来更多的忧虑。弗林在特朗普就职前与俄罗斯外交官有不少私下联系。

从此之后，特朗普行政当局里反对放松制裁的力量进一步加强，这让俄罗斯的政治精英感到相当苦恼。几名重要议员指责华盛顿的建制派策划了一场阻止特朗普改善美俄关系的行动。但国家杜马主席沃洛金则直接且公开地表达对特朗普的不满。

沃洛金抱怨说：“一个人必须从兑现竞选承诺开始”。他认为，美国人支持特朗普的部分原因是他有改善美俄关系的意愿。