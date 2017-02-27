朝情报局被揭在马国设幌子公司

（联合早报网讯） 朝鲜领导人金正恩兄长金正男在马来西亚疑遭间谍刺杀，而一份为联合国安全理事会草拟的报告揭露，朝鲜情报机构在吉隆坡设立幌子公司，以出售军用无线电设备。

路透社引述报告报道，这家公司名为全球通讯公司（Global Communication Co，简称Glocom），地点位于吉隆坡的“小印度”。

路透社搜查发现，全球通讯公司在其大马网站glocom.com.my向“军事和准军事”组织宣传超过30个无线电设备。

据报道，该公司网站指出，公司地址是在“小印度”，但网站已于去年被拿下。路透社记者尝试登门造访，但没有人回应，公司外的信箱也塞满了未拆封的信函。

报道指出，根据Glocom网站和公司注册文件，马来西亚并没有任何公司以Glocom注册，但两家由朝鲜股东与董事掌控的公司于2009年注册了Glocom网站。

而根据联合国的报告，去年7月，一架从中国出发、承载朝鲜军事通讯设备的飞机准备将这些设备运至厄立特里亚。不过，这架飞机在途中遭一个国家拦截。报告没有报道这个国家的名字，但遭充公的通讯设备上标签着Glocom的名字。

报告引述秘密消息指出，Glocom是由朝鲜情报机构，即侦查总局所控制。该局负责朝鲜的海外行动与武器采购。

报道指出，侦查总局出售的军用无线电设备的做法违反联合国制裁。联合国安理会于2009年扩大针对朝鲜的制裁，包括军用设备与其他相关物品。