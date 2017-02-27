（联合早报网讯）阿富汗塔利班领袖呼吁“植树造林”

阿富汗塔利班领袖阿洪扎达（Hibatullah Akhundzada）26日发出呼吁，要求阿富汗民众和塔利班战士植树造林，美化地球。

英国广播公司报道，由于阿富汗人用烧木头的炉子取暖、做饭，还有人非法砍伐牟利，当地植被遭到严重破坏。但是，这份保护环境的呼吁来自于塔利班，这还真是一件新鲜事。

阿洪扎达通过塔利班的官方网站“圣战之声”发表声明，呼吁民众和战士“种一棵或几棵果树或其他树，美化地球，为真主安拉创造的万物造福”。

去年5月，时任塔利班领袖曼苏尔在美国空袭中丧生，阿洪扎达接任领袖。

阿洪扎达原本是一名立场强硬的伊斯兰教学者，而不是一个习惯于打打杀杀的军事领袖。他此次的发言与塔利班惯常的反政府、反北约、反美口号相距甚远。

他说：“植树对环境保护、经济发展和美化地球大有裨益。植树和农业不仅对现世有益，对后世也有巨大的益处。”

阿富汗总统加尼的发言人说，塔利班领袖发表这样的声明，目的是要欺骗公众，将民众的视线从塔利班的“罪恶和破坏活动”上转移开。

塔利班一般以种植和贩卖鸦片闻名。1996年，塔利班夺取了阿富汗政权，但2001年被美国领导的联军推翻。