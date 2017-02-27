警惕！持续腰痛与早亡有“明显关联”

（联合早报网讯）许多人都经历过慢性和重复性的腰痛，最新研究显示，腰痛和早亡之间有着“明显关联”，必须提高警惕。

BBC报道，悉尼大学的研究发现，原本被人们认为无大碍的腰疼很可能比人们想象的要严重得多，甚至意味着早亡。但研究人员目前并不清楚这其中的原因到底是什么。

该研究结果已经发表在《欧洲疼痛杂志》上。研究说，那些饱受长期腰痛折磨的人比正常人死亡几率上升13%。

研究人员认为，这一发现意义重大， 因为之前许多人认为腰痛问题不大，就是有点不太方便。但这一研究结果却推翻了这一观点。

研究人员认为，脊椎疼痛是健康不佳的一种表现，它会增加老年人死亡的风险。

英国全民保健系统NHS也列出一些与癌症有关的腰痛症状，例如子宫颈癌的症状之一就有腰痛。此外，卵巢癌、胰腺癌、脊椎癌等都会引起腰痛。

研究人员共研究了年龄在70岁以上的5000对双胞胎的腰痛和死亡之间的联系。结果发现这两者之间有明显的联系。特别是重复性的腰痛可能预示着更严重的疾病。

英国《每日邮报》曾报道说，五分之四的人在一生中的某个阶段都经历过腰痛，而其中大约一半的人在一年之内经历重复性的腰痛。

与此同时，过去的研究也显示那些臀部骨折的老年女性在一年内死亡的风险也明显增加。

多项研究显示，之所以导致骨折是因为健康状况不佳，而不是骨折本身导致早亡。

研究人员希望通过了解腰痛与早亡之间的关系能找到预防方法。他们也希望人们重视腰痛，因为它影响人们的寿命以及生活质量。