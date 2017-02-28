特朗普首会杨洁篪 商讨共同安全利益

（联合早报网讯）美国总统特朗普周一（27日）在白宫会见到访的中国国务委员杨洁篪，这是特朗普上任后与中国领导层成员首次面对面举行会谈。

中美关系目前正陷入紧张，美国白宫说，杨洁篪的到访让双方有机会商讨双方共同的安全利益。

路透社则引述一名美国高官的话说，双方会谈的内容包括双边合作，以及安排特朗普与习近平会面，但尚未定下两人会谈日期。

白宫发言人斯派塞说，杨洁篪是在同美国国家安全顾问麦克马斯特和总统高级顾问库什纳举行会谈之后，与特朗普短暂会面。

杨洁篪向特朗普转达了习近平主席的问候。特朗普对此表示感谢，并请杨洁篪转达他对习近平主席的问候。

杨洁篪表示，不久前，习近平同特朗普进行的通话意义重大，为下阶段中美关系发展指明了方向。中方愿同美方按照两国元首通话精神，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢原则，加强高层及各级别交往，拓展广泛双边领域和重大国际地区问题上的协调与合作，尊重彼此核心利益和重大关切，推动中美关系健康稳定向前发展，更好造福两国人民和世界人民。

特朗普则表示，很高兴同习近平进行了十分重要的通话。他表明，美方非常重视同中方的合作关系，双方需要加强高层交往，密切各领域合作，增进国际地区事务中协调和合作。