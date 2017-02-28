小布什罕见发声 批评特朗普与媒体对立

（联合早报网讯）美国前总统奥巴马任职期间很少发表政治评论的前总统小布什，罕见地对特朗普政府的政策和现任总统与新闻界的争议关系发表了观点。

小布什周一（27日）接受美国全国广播公司“今日”节目采访，宣传自己的新书《勇气的肖像》。在被主持人马特·劳尔问及特朗普声称媒体是“人民的敌人”时，小布什警告说，独立的新闻媒体对民主至关重要，在内部对新闻媒体的谴责将使美国难以在国外宣扬民主价值观。

小布什说：“权力会让人上瘾，它可以是腐蚀性的。重要的是媒体要向人们说明哪些人滥用权力，无论在这里还是其他地方。”

他指出：“我们需独立的媒体，来向像我一样的人做出解释……如果我们自己不愿意要新闻自由，就很难告诉别人要有独立的新闻自由。”

《赫芬顿邮报》指出，小布什的评论与特朗普对媒体的攻击形成鲜明对比。上任之后，特朗普对新闻界采取了积极的反对立场，1月份将新闻媒体标记为“反对党派”，本月早些时候又称主流媒体是“美国人民的敌人”。24日，《纽约时报》、美国有线电视新闻网等多家媒体被白宫记者会拒之门外。

小布什告诉主持人，自己支持一项针对俄罗斯与特朗普阵营之间可能联系的调查，“我想我们都需要答案”。

《华盛顿邮报》称，小布什在节目中似乎非常愿意对现任总统提出来自党内的批评，偏离了其长期远离政治争论的惯例。

不过，小布什呼吁给特朗普一些时间。“首先，现在只过去了一个月；其次，必须让这个人践行统一国家的承诺。我们会看看他能否这样做。当国家与新闻媒体如此分裂时是很难统一的。”

小布什最后说：“但有一件事是肯定的……这是一份艰巨的工作，每个人都从参加竞选开始一路看着总统。”