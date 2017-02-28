无人机成伊国组织利器 各国加紧研制克星

（联合早报网讯）伊拉克政府军收复摩苏尔之战正如火如荼地进行，为了遏制伊拉克政府军的进攻，极端组织伊斯兰国将无人机搬上战场，促使各国加紧研发反无人机技术。

新华社引述美国媒体报道，伊国组织拥有的无人机数量正在急剧上升，仅仅一天之内在摩苏尔部署的伊拉克政府军就遭到70多次无人机炸弹袭击。

与大部分人印象中美军配备的翼展20米的大型武装无人机不同，伊国组织使用的是成本低廉的商用无人机。

美国月刊杂志《大众科学》报道，伊拉克政府军在夺回摩苏尔市区时发现了伊国组织丢弃的小型无人轰炸机。

美军上校西尔维亚说：“这不是一种大型的武装无人飞行器，从机翼下投掷弹药，而是一种非常小的四轴无人机，用一种不太精准的方式投掷小型弹药。这些飞行器航程短，主要针对伊拉克政府军的前线部队。”

面对无人机技术的不断升级，战术不断拓展，特别是成为伊国组织等极端组织的“杀器”，各国的反无人机技术也在更新换代。

由英国公司开发的一体式反无人机系统就是其中一种尝试。该系统由探测、追踪和干扰三部分组件构成：系统运用电子扫描雷达探测方圆5英里（约8公里）之内的无人机，随后使用红外探测器和日光照相机以及专用的软件跟踪目标，最后使用干扰器阻断操作者对无人机发出的信号而使其坠毁。

相较于用干扰器对付无人机，激光炮在实施作战时更有威慑力。

在刚刚结束的阿布扎比防务展上，中国防务公司就展出了一款用于反无人机的激光系统。据参展的保利科技有限公司副总经理戴宁介绍，该公司展出的“寂静狩猎者”激光防御系统主打功能就是对抗无人机。

戴宁说，无人机侵入事件近两年频频发生。无人机体积小，在空中很难捕捉。“寂静狩猎者”激光防御系统具有定向、高能的特点，属于新概念武器。这款系统去年在南非防务展首次亮相后，再次升级，主要用于重点区域防备。

《简氏防务周刊》报道，“寂静狩猎者”的激光器标准输出功率为30千瓦，最大射程4000米。该激光系统主要用于拦截大批低空无人机，其激光器威力据称可在800米距离烧穿5层两毫米厚的钢板，1000米距离可烧穿5毫米厚钢板。