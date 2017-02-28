英前首相梅杰：脱欧是历史性错误

（联合早报网讯）英国前首相梅杰指出，英国决定脱离欧盟是一个“历史性错误”，离开欧盟不仅会使英国经济面临难题，更会带来严重的政治后果。

梅杰在英国举行脱欧公投前支持“留欧”，公投结果揭晓后，他就不再对这一问题发表评论。

他周一（27日）在英国皇家国际问题研究所发表演讲时说：“作为公投中失败的一方，我从去年6月起保持沉默……但是现在，我越来越多地关注到，英国民众对脱欧后国家的前景太过乐观和不现实，似乎认为脱欧是不需要付出代价的。”

他警告，在脱离欧盟的过程中，英国将支付巨额的“分手费”。据欧盟谈判代表估算，英国可能要支付400亿至600亿欧元（约595亿至890亿新元）的账单，这个数字是有争议的，但肯定会是一笔巨额开支。

梅杰说，英国与欧盟达成新的贸易协定将是非常复杂的，任何协议都必须获得欧盟其他27个成员国的一致同意，而每个国家有不同的经济利益，没有人能够预估达成协议需要多长时间，在两年内达成协议的预期太过乐观了。

与经济上的难题相比，梅杰认为英国“脱欧”的政治后果更加严重。他指出，最近40多年来，与美国的关系和与欧盟的关系是英国外交政策的两大支柱。但脱欧之后，英国将更加依赖美国，而现任美国总统特朗普比历任美国总统都不可预测和不可靠。此外，美国需要的是一个在欧盟内部的紧密盟友，一旦英国离开欧盟，英美关系也会发生变化。

梅杰于1990年至1997年担任英国首相，卸任后一向保持低调，此次演讲是他首次就英国脱欧议题详细阐释自己的观点。