韩军与乐天就萨德部署签易地协议

（联合早报网讯）韩国国防部今天（28日）与乐天集团签署了有关确保部署“萨德”用地的易地协议。根据协议，乐天向国防部出让星州高球场，国防部将南杨州市军用地块转让给乐天。

韩联社报道，去年11月，国防部与乐天就用京畿道南杨州市军用地块等价交换位于庆尚北道星州郡草田面（乡）的高球场“乐天天山高球场”达成一致。之后，国防部原计划1月签协议，但因中方激烈反对，近日才走完易地所需程序。

接下来，韩军将依据《驻韩美军地位协定》向美方提供该土地，随后韩美启动设计、环评、施工。韩军有关人士表示，为了节约时间，向美军出让土地和“萨德”部署地设计作业将同时进行。

另外，韩国国防部去年12月就选定进行环境影响评估的企业，该企业正在进行开展评估前的书面材料准备工作。国防部认为，星州高球场的水电、道路等基础设施条件较好，须新建的设施不多，计划5月到7月间完成部署。

据悉，美国将把部署在本土德克萨斯州布利斯堡陆军基地的四套“萨德”系统中的一套转移至星州。星州高球场将被指定为军管区，为保护土地和设施由军警联合执行警戒任务。

随着韩国国防部与乐天签署易地协议，“萨德”部署向前迈出一大步，预计中方的反对将变得更加激烈。另外，仍有部分星州居民坚决反对“萨德”落户，甚至表示将阻止施工建材运进星州高球场。