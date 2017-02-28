法执政党候选人：大选勿重蹈美国覆辙

（联合早报网讯）代表法国执政社会党参加总统大选的前教育部长哈蒙周一（27日）警告，如果让竞选纲领“非左非右”、“温温吞吞”的候选人进入第二轮投票，法国将有可能“重蹈美国覆辙”。

中新社报道，法国目前有三名出自左翼阵营的候选人参加总统大选，他们分别是哈蒙，代表极左派的法国左翼党共同主席之一、“不屈服的法兰西”组织领导人梅朗雄和脱离社会党参选的独立候选人、前经济部长马克龙。

根据民调结果，马克龙在第一轮投票中的支持率居于第二位，仅次于极右翼的国民阵线主席马琳·勒庞。

据媒体报道，首轮民意支持率居第四的哈蒙周一指出，勒庞将进入大选第二轮。但是左翼不仅有办法进入第二轮，而且终将胜出。他还声称自己在左翼阵营中没有对手。

不过哈蒙将“矛头”对准马克龙说：“我坚信，如果明天进入大选第二轮的是一名温温吞吞的候选人，那么我们就会重蹈美国的覆辙。”有分析认为，哈蒙此言意在争取中左翼选民不要转投马克龙。

他进一步解释说，美国的前车之鉴就是，人们原以为，凭借希拉莉模棱两可、非左非右的纲领就可以击败特朗普。以这样的纲领在美国不能击败特朗普，在法国同样也无法击败勒庞。

现年39岁的马克龙曾经在奥朗德政府中担任经济部长，后来成立了自己的政治运动“前进之中”。去年8月，他辞去部长职务，并且脱离社会党的党内初选以独立候选人身份投入选战。他宣称，自己的运动主张“既非右派也非左派”，而是要“团结法国人”。