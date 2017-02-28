沙特希望今年油价升至60美元

（联合早报网讯）石油输出国组织（OPEC）成员国及石油行业的消息人士透露，沙特阿拉伯希望今年的原油价格能升至每桶60美元左右。

路透社引述消息人士的话说，沙特和阿联酋、科威特及卡塔尔等其他波斯湾产油国认为，这个价位可鼓励新油田投资，但又不会导致美国页岩油产量跳增。

自去年底达成协议以来，原油价格已回升逾14%；尽管油盟和非油盟产油国对减产协议的执行率创纪录高位，油价仍然只在每桶约56美元交投。

不过，沙特和其他波斯湾油盟成员私下希望提高执行率，因为低油价已使其财政承压，并引发对未来出现供应短缺的疑虑。

然而，他们也不希望油价升得过高，从而激励美国页岩油生产商再度增产。

波斯湾石油业一知情人士说：“它们（沙特）希望今年底前看到油价上升到60美元。这个水平有利（石油）投资。”

另一名非波斯湾行业消息人士则表示，“油盟、特别是沙特希望油价较高”不只是考量到投资，也因为沙特寻求释出沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）的部分股权，进行公司首次公开发行（IPO）。

油盟一名消息人士说：“一般来说，今年约60美元的油价是适合的。60美元不会鼓励页岩油大量增产。”

另一位OPEC消息人士说，虽然科技在发展，但从这轮油价下跌中幸存下来的页岩油生产商可能保持谨慎，不会对油价变化做出迅速反应。

第三位OPEC消息人士说，由于供应过剩问题依然存在，今年不太可能看到油价升至每桶60美元或更高。

这位消息人士还说，即便页岩油产量每日增加30万桶，但如果是在冬季需求高峰时期增加，市场也能够将其消化。

他说：“关键是时机问题。如果这发生在市场普遍预计的第四季，则其影响将是可控的，能够被市场消化。”