俄发现新纳米颗粒 或可治疗梗塞

（联合早报网讯）《生物医学光学快报》（ Biomedical Optics Express ）刊文称，俄罗斯科学家发现一种能够在心脏组织破损处聚集的纳米颗粒，可用于评估梗塞的严重程度，未来还可用其将药物直接送至心脏。

圣彼得堡国立巴甫洛夫医科大学专家德米特里·索宁解释：“还需进一步研究这种纳米颗粒的生物学分布、毒性及心脏保护的有效性，以确定其可用于临床治疗。”

据俄罗斯卫星通讯社报道，在大多数发达国家，缺血性心脏病、心肌梗塞和其他心血管疾病是老年人死亡的主要原因。近年来，生物学家、化学家甚至物理学家都致力于创建可预测心脏疾病发展的心肌梗塞早期诊断系统。

圣彼得堡科学家指出，可将用于评估梗塞范围的发光分子和有助于刺激心脏组织生长、抑制心脏肌细胞大量死亡所致消极后果的药物填充入他们所研发的纳米颗粒内。当这些纳米颗粒游向受损处、“陷入”组织的过程中会渐渐溶解，释放出药物和染色分子，但不会接触到心脏的健康部分。

科学家已在被人为引发梗塞的老鼠身上测试了这种纳米颗粒的功效。科学家表示，纳米颗粒很好地完成了任务，它们“照亮”了肿瘤，并将药物送到了肿瘤处，而在这个过程中没有出现将腺苷简单注入血液时常引起的血压骤降和心跳紊乱等副作用。