特朗普首场国会演说 试图拉抬低迷支持度

视频来自白宫youtube频道

（联合早报网讯）美国总统特朗普当地时间2月28日晚间9时（新加坡时间3月1日上午10时）首度赴国会发表演说，试图拉抬低迷的民意支持度，并强化他的承诺，透过改变经济扶助遭遗弃的美国人。

中央社报道，上任头一个月，特朗普的施政引发动荡。他把国土安全列为重中之重，提出移民禁令、边境筑墙以及国防支出增加约略10%的计划。

不过，特朗普的幕僚表示，特朗普也将设法把焦点转回帮他登上总统宝座的民生议题。

特朗普在演说前接受福斯新闻谈话节目“Fox & Friends”访问时说：“我能做的就是说出真心话，说出我想做的事。”

美国政府一名资深官员透露，特朗普的重心将摆在“为现实世界的民众解决实际的问题”，并预告这场演说焦点将集中于“经济机会”。

特朗普强硬的言词与民粹的经济讯息是他去年11月赢得总统大选的关键因素，但他入主白宫后的蜜月期却很短暂，新政府因内斗和缺乏经验而乌烟瘴气。

特朗普目前面临众多质疑，包括他计划废除前总统奥巴马招牌健保法的细节尚未公布。他也尚未提及大增支出重建美国道路和桥梁，经费从何而来。

此外，特朗普计划为数百万人及企业减税的详细内容还没公布，重谈国际贸易协议的策略也依旧不明朗。

民调显示，大约44%美国人认为特朗普表现良好，创下现代美国总统就任一个月后的历史新低。

奥巴马2009年2月对国会联席会议首次发表演说前，他的民意支持度为62%。