安理会未通过叙利亚化武问题决议草案

（联合早报网讯）联合国安理会2月28日就有关叙利亚化学武器问题决议草案进行表决，草案未获通过。

安理会当天就英国等国起草的有关叙利亚化学武器问题的决议草案进行表决，结果9票赞成、3票反对、3票弃权，俄罗斯、中国、玻利维亚投了反对票，哈萨克斯坦、埃及和埃塞俄比亚投了弃权票。

因有安理会常任理事国投票反对，这一草案未获通过。该草案寻求就化武袭击指控对叙利亚有关人员和实体实施制裁。

俄罗斯常驻联合国副代表萨夫龙科夫说，俄罗斯反对这一企图对叙利亚实施制裁的决议草案。叙化武问题有关报告缺乏证据支持，无法令人信服。这一决议草案已讨论了三个月，此时付诸表决会破坏正在进行的叙利亚问题日内瓦和谈，草案寻求的制裁措施会破坏叙利亚打击恐怖主义的能力。

中国常驻联合国代表刘结一说，当前，对在叙利亚境内使用化学材料作为武器的调查仍在进行当中，得出最终结论为时尚早。他说，这一决议草案基于各方仍存分歧的调查结论且在安理会成员严重分歧情况下强行付诸表决，此举无助于解决叙利亚化武问题，无助于推进日内瓦和谈和叙利亚问题的政治解决进程。

由安理会授权设立的禁止化学武器组织－联合国联合调查机制在去年发布的两份报告中指出，叙利亚政府军在2014年和2015年制造了三起使用氯气的袭击事件。去年10月，叙利亚外交部发表声明，否认上述指控，称其缺乏切实证据，结论“毫不客观准确”。

安理会去年11月17日通过决议，决定将禁止化学武器组织－联合国联合调查机制的任务期限从即日起延长一年，由其继续调查确定叙利亚境内化学武器袭击责任方。