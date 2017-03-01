特朗普国会“首秀” 将重点谈及立法任务

（联合早报网讯）当地时间2月28日晚间，美国新总统特朗普首次在参众两院联席会议上发表讲话。就任40天来，特朗普的不寻常表现吸引了全球目光，他这次将发表重要政策讲话，而国际金融市场、美国和国际媒体也将立即对此展开不同的分析和评论。

中新网报道，从1981年里根总统就任以来，所有的新任美国总统都会受到国会邀请发表讲演。考虑到特朗普在竞选期间和上台后所引发的争议和质疑，他的讲演所引发的关注更加不同寻常。

除了美国民众需要从新总统讲演中得到积极可信可靠的信息之外，美国国会议员也需要从新总统讲演中得知：特朗普将会给民选代表多大的表达和行动空间？因为上任以来，特朗普还是靠着通过推特来传达自己的意见，通过发布政令来进行施政的，还没有提出和通过任何的法律条文。而美国国会议员的主要任务就是讨论表决法律条文。

白宫发言人称，特朗普的讲演将要突出的是“复活美国精神”。有分析预测：特朗普将会强调上台来他所采取的一系列行动，可能会强调重复他的竞选诺言，但他是否以更好的医疗保健体系来代替奥巴马的医保体系？在移民，边境墙和安全问题上，能有什么作为？

但可以肯定的是，特朗普将会对美国国会议员们重复强调其“经济爱国主义”的口号，因为在3天前，他就曾经对美国议员呼吁说：“我不是世界总统，我是美国总统，你们不是全世界的议员，而是美国的议员”。

有分析预测；特朗普对国会讲演将重点谈及他的两项优先立法任务，即简化税制、废除《平价医疗法案》(Affordable Care Act)并以其他法案代替。但议员们等待的是特朗普给出政策细节，给出今后几个月和几年间的立法路线图。

特朗普27日公布了一份重点在于“公共安全和国家安全”的预算，计划请求国会批准相当于年度军费支出近10%的额外国防经费，拟增加国防预算540亿美元。

由于这一计划是把包括美国环境部和其他部门的预算用到军队方面，而引发争议。同时包括金融市场在内的各个方面更想了解是特朗普进行基础设施建设计划的细节。

特朗普在此前竞选中，许下了让美国年均经济增长超过3.5%的美好承诺。鉴于当前特朗普已不再能浮于表面的“画饼充饥”，无论是一般民众还是投资 者，都需要他做出更多的行动来兑现其承诺。

特朗普是否会在讲演中详细介绍其削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的计划？有分析已经担忧特朗普的国会“首秀”可能会令人失望，特朗普可能会让市场与投资者失望，因为特朗普在首次国会讲演中不会公布许多细节内容。

特朗普在2月9日时曾表示，他将在两至三周内宣布一项税改计划。直到上周末，市场对于特朗普会就其税改计划提供蓝图还抱有相当大的期望。但美国财长努钦(Steven Mnuchin)在2月16日接受CNBC记者采访时的一番言论给这些预期“泼了一盆冷水”。

努钦表示，特朗普尚未就边境调整税做出明确表态。国会正努力在8月休会前通过重大的税改法案，但这晚于很多投资者希望的时间。

在美国众议院的税改提议中，边境调整税是最大的税收来源，预计将在未来10年内征税逾1万亿美元。它会对所有 进入美国的进口商品以20%的税率进行征税，但不会对出口商品进行征税。

特朗普赢得美国大选不久，美元指数随即涨至14年高点；但因为特朗普政府未给出具体实施细节，尤其是税改方案，最近美元回落，因此金融市场焦点自然转向他在国会的首次重要讲话。