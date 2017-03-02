韩国支持和反对弹劾总统民众雨中集会

（联合早报网讯）韩国支持和反对弹劾总统朴槿惠的两派民众3月1日在首尔市中心分别举行大规模集会，警方以车辆分隔两派集会，双方没有发生严重冲突。

当天下午，“挺朴”集会在首尔世宗大路一带举行。参与者挥舞韩国国旗，高呼“弹劾无效”“驳回弹劾”等口号，游行示威队伍随后向青瓦台方向行进。组织者称当天集会为历次“挺朴”集会最大规模。

傍晚时分，众多市民团体及民众在首尔光化门广场举行“倒朴”集会。主办方称约30万人参与。在雨中，民众高喊“宪法法院弹劾”“逮捕朴槿惠”等口号，通过自由发言、表演及游行等方式，敦促宪法法院接受“烛火民心”，判决弹劾通过。

集会民众还要求代行总统职权的国务总理黄教安辞职，批评他拒绝延长“亲信干政”特检组调查期限。

3月1日是韩国反抗日本殖民统治、争取国家独立的“三一运动”98周年纪念日。日军“慰安妇”幸存者李容洙当天特意前往集会现场，批评朴槿惠政府“一句话都没有”就与日本政府签署“慰安妇”协议，敦促弹劾朴槿惠。

当天两派集会人群仅隔一条路。韩国警方出动1万6000人力维持治安，并在光化门广场附近通过交通管制、使用车辆设置阻隔等方式，阻断“挺朴”及“倒朴”集会及游行民众接触。没有警方报告或媒体报道显示双方发生严重冲突。

目前，韩国宪法法院正闭门评议国会弹劾总统一案，有望本月13日前作出宣判。同时，“亲信干政”特检组的调查活动2月28日正式结束，对朴槿惠以嫌疑人身份立案并移交常设检察机关处理。