朝鲜：美韩企图用金正男案颠覆朝鲜体制

（联合早报网讯）朝中社3月1日发表文章，抨击美国和韩国企图利用金正男在马来西亚死亡一事抹黑朝鲜、颠覆朝鲜体制。

文章说，美韩声称金正男死于VX神经毒剂并无端指责朝鲜缺乏科学性和逻辑性。VX神经毒剂具有很强渗透性，一滴就会导致数十至上百人死亡，所谓嫌疑人洗过手后平安无事的说法不符合毒剂特点。即使嫌疑人事先注射解毒剂，也会陷入休克状态。此外，没有报告称救援人员和警察中毒，马来西亚吉隆坡机场也并未关闭。

文章说，按照禁止化学武器组织规定，针对化学武器的分析结果需要两个以上的专业实验室进行分析且结论相同。马方未经具体研究就确定为VX神经毒剂是不科学的。

文章说，美韩凭空指责朝鲜意在抹黑朝鲜，颠覆朝鲜体制。韩国当局曾散布该案系两名朝鲜女特工所为等谣言，近期美韩又渲染“朝鲜使用化学武器论”，与当年的“伊拉克问题”如出一辙，其最终目的是打压朝鲜，最终发动反朝核战争。如果美韩当局继续推行搞垮朝鲜制度的政治阴谋活动，朝鲜将不得不采取更强有力的自卫措施维护国家主权和尊严。

根据马方公布的信息，持外交护照的朝鲜男子金哲2月13日在吉隆坡国际机场寻求医疗帮助，但随后在送医途中死亡。死亡男子为朝鲜领导人金正恩之兄金正男。但这一说法遭到朝鲜驻马大使否认。

马国卫生部长苏巴马廉2月26日说，遇袭朝鲜男子死亡原因与其身上发现的化学武器成分VX神经毒剂的毒理作用高度一致。

韩国外长尹炳世2月28在日内瓦称，朝鲜“使用国际社会禁止的VX神经毒剂杀死朝现领导人金正恩的哥哥”。这一暗杀行为表明朝鲜当局“已经准备随时随地针对任何人使用任何武器”。