特朗普政府：美国不受制于WTO裁决

（联合早报网讯）美国贸易代表办公室1日发布2017年贸易政策议程报告，强调特朗普政府将强力维护美国在贸易政策事务上的主权，不会受制于世贸组织裁决。

这份由美国贸易代表办公室向美国国会提交的年度贸易政策议程报告列出了特朗普政府贸易政策的四大重点：维护美国贸易政策主权、严格执行美国贸易法、利用杠杆打开外国市场、就新的更好的贸易协定进行谈判。

谈到贸易政策主权时，报告指出，美国并不直接受制于世贸组织裁决，即便世贸组织争端解决机构或上诉机构裁定美国败诉，也不必定导致美国改变法律法规，因此，特朗普政府将在贸易政策事务上强力维护美国主权。

但被记者问及这份报告是否意味着特朗普政府可能会无视世贸组织裁决时，白宫发言人斯派塞在当天的例行新闻发布会上予以否认。他说，由于美国贸易代表提名人莱特希泽的任命尚未获得国会批准，现在讨论美国贸易政策为时尚早。

美国贸易代表办公室也说，等美国贸易代表上任后，该部门将向国会提交更详细的贸易政策议程报告。

报告还指出，通过退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），特朗普发出了美国将对贸易议题采取全新应对方式的清晰信号，同时这也为美国与TPP成员展开潜在双边贸易谈判铺平了道路。

另据美国媒体报道，白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗已要求美国贸易代表办公室工作人员准备绕开世贸组织争端解决机制对贸易伙伴采取单边措施的清单。

美国贸易专家担心，如果美国抛弃世贸组织走向单边主义，将严重损害多边贸易体系的效力和信誉，加大美国与其他贸易伙伴之间爆发贸易冲突的风险。