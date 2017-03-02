韩指朝称金正男死于心脏病毫无说服力

（联合早报网讯） 据韩联社报道，就朝鲜代表团2日称金正男死于心脏麻痹，并反指韩国搞阴谋抹黑朝鲜一事，韩国政府相关人士称无需对朝方主张予以回应。

韩国政府相关人士表示，朝方称金正男死于心脏麻痹一事毫无说服力，纯属无稽之谈。鉴于马国警方正在调查，一切仍需等待马国最后调查结果。如有需要，马国政府会出面反驳。

率领朝鲜代表团赴马“收尸”的前常驻联合国副代表李东日2日在朝鲜驻马来西亚使馆前会见记者表示，上月13日在吉隆坡机场死亡的朝鲜籍男子死于心脏麻痹，要求马方将其遗体移交朝方，并称该案与韩国政治阴谋有关系。

李东日称，死者在世时患有心脏病，曾接受相关治疗，并无遭暗杀的痕迹。他说，马国卫生部发布的尸检结果指出，死者遗物中有糖尿病、心脏疾病及高血压相关药品，这表明死者死于心脏疾病。

李东日对死者遭化学武器VX神经毒剂谋杀的说法表示质疑，称在人潮拥挤的机场，女嫌犯下手几乎不可能。他还反问，为何印尼籍嫌犯西蒂艾莎（25岁）和越南籍嫌犯段氏香（29岁）手触VX神经毒剂后能无大碍。若死者遭VX神经毒剂谋杀的说法属实，他建议将样本交给国际禁化武组织（OPCW）检验。

李东日还表示，该案与韩国政治阴谋有关系，纯粹是韩方为了摆脱当前国内政治危机，故意散布死者是朝鲜幕后策划暗杀的谣言。

值得注意的是，李东日在记者会上并未直言“金正男”，而是使用其护照上显示的名字“金哲”或“死者”代替。