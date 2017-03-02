甲型H7N9禽流感病毒的人际传播风险仍低

（联合早报网讯）世界卫生组织专家强调，目前没有证据表明H7N9禽流感病毒具备持续性人际传播能力，但由于病毒性质在持续演变，受影响各国需要加强监控工作。

鉴于近期在中国出现的第五轮H7N9禽流感疫情以及在欧洲十多个国家蔓延的H5N8禽流感病毒，世界卫生组织3月1日特别举行网络记者会，向媒体通报相关疫情动态、风险程度以及应对措施。

世卫组织全球流感规划主任张文庆在日内瓦主持记者会，与美国疾病控制与预防中心主任卡茨（Jacqueline Katz）以及中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所、国家流感中心主任舒跃龙共同向媒体通报了H7N9禽流感及其他禽流感病毒的最新动态、与往年相比的不同特征、相关风险以及世卫组织的防控建议和应对行动。

联合国电台引述张文庆说：“我们要传达的核心讯息是：H7N9禽流感在人与人之间可持续的传播风险依然较低，其他亚型的禽流感病毒也同样如此。然而，不断演变是所有流感病毒的共同性质，这就是为什么我们需要密切监控疫情动态。”

据张文庆介绍，此次是自2013年初首次发现人感染H7N9禽流感病毒以来出现的第五轮疫情。自去年10月份以来，中国向世卫组织上报了总共460例人感染甲型H7N9禽流感病毒的实验室确诊病例；这个数字超过了上一个流行季，而且占到2013年以来报告发生的人感染甲型H7N9禽流感病例的三分之一以上。然而，病毒的流行病学特征，如性别比、暴露史、病例死亡率、感染病例的年龄中位数等均与上一轮疫情类似。