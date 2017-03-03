俄罗斯称没兴趣干涉美内部事务

（联合早报网讯） 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫2日就美国司法部长塞申斯据报同俄驻美大使基斯利亚克谈论美国总统选举一事发表评论说，大使接触驻在国官员纯属正常，俄罗斯没有半点兴趣干涉美国内部事务。

据《俄罗斯报》消息，佩斯科夫当天表示，美方对此事的报道和调查已为两国领导人将来的会晤造成负面影响。

他说，大使的工作就是尽可能多地同驻在国行政、立法机构官员接触，这完全正常，美国驻俄大使也同众多俄罗斯议员存在联系。

佩斯科夫还说，美国调查机构至今没有任何表态，当前局势都是一些不负责任的媒体不断炒作的结果，不值得理会。

佩斯科夫强调，俄方不想同美国“激情澎湃的局势”沾染半点关系。他认为，美国当前的极端情绪会为美国同俄开展对话增加阻力。

佩斯科夫说：“我们重申，俄罗斯以前没有，现在没有，将来也不会干涉其他国家内部事务。”

俄驻美大使馆新闻处当天也回应说：“大使馆每日都会依照外交惯例同众多当地官员接触，俄驻美大使馆对此不作评论。”

此外，俄外交部发言人扎哈罗娃2日在新闻发布会上表示，西方媒体对上述问题的报道纯属炮制新闻，这是违背职业道德的，其目的在于误导美国本土舆论乃至世界舆论。

本月1日，美国多家媒体报道说，塞申斯在去年美国大选期间曾两次与俄驻美大使基斯利亚克接触，但在随后的参议院听证会上却对此有所隐瞒。