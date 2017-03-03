纳吉周日召集国阵议员开会

（联合早报网讯）下周一开始的马来西亚国会今年首次会议，很可能讨论备受关注的《伊斯兰法庭（刑事权限）修正案》。有消息指首相纳吉周日晚上将在官邸召集国阵所有国会议员开会，并可能向他们汇报该法案的情况。

马国第13届第5季第1次国会下议院会议將在下週一开始召开，各方都关注政府会否提呈伊斯兰党主席哈迪阿旺的《伊斯兰法庭（刑事权限）修正案》（俗称“355法案”）。

民政党总秘书及新邦令金国会议员梁德明告诉《东方日报》，哈迪阿旺在上季国会最后一天提呈该修正案后，至今没有任何进展。他们也不曾听到政府有任何动作，因此无法断定此次国会是否将讨论此案。

他说：“首相纳吉也并没有任何汇报，我们也不便揣测。”他指民政党的立场始终没有改变，就是坚持政府不能提呈一个违宪的法案，该党也不会支持这个法案。

马华署理总会长魏家祥则表示，纳吉并未定下向非穆斯林部长匯报此案的时间。

马华消息人士告诉《星洲日报》，巫统高层之前以三大保证要求非巫统的国阵议员接受355法令修正法案。这些保证包括该法令不涉及非穆斯林、该法令并未为落实伊刑法开路而只让州政府执行，以及该法令绝不抵触刑事法典。

消息表示：“马华还不知道政府将如何处理哈迪的私人法案，也不知道当局会否提呈相关法案。巫统是否认为该法案无法通过而不了了之，还是像之前那样静悄悄让路，我们还在观察。”

根据国会网站所发布的时间表，国会下议院第13届第5季第1次会议將於3月6日復会，並由新任国家元首莫哈末五世开幕及发表元首施政御词。355法案则列在议程的第七项。此次国会会议将召开20天，並在4月6日结束。