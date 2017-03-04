马来西亚驱逐朝鲜大使

（联合早报网讯）马来西亚政府今天宣布朝鲜驻马大使姜哲为“不受欢迎人物”，并限令他48小时内离境。这将加剧两国因金正男案而不断升级的紧张。

外交部今晚发布声明表示，该部原本传召姜哲今天下午6时到外交部，会见外交部负责双边事务的副秘书长拉惹努斯万，但姜哲并未出现。外交部随即宣布驱逐姜哲，并将相关外交照会送交朝鲜大使馆。

声明表示，拉惹努斯万2月28日下午5时与朝鲜高阶代表团见面后，就要求朝方必须在当晚10时之前，为姜哲之前抨击马国处理金正男案的言论以书面道歉，否则马国将采取行动维护权益。

声明指朝方四天来完全没有回应，当局因此宣布姜哲为不受欢迎人物，必须在今天下午6时后的48小时内离境。声明表示，此次行动显示马国将强力反击任何侮辱或污蔑马国者。

金正男2月13日遇害后，姜哲2月20日公开指马国执意验尸及不让大使馆认领金正男遗体，是与“敌对势力”串谋之举。这导致外交部传召姜哲解释其言论，并召回马国驻平壤大使以示抗议。姜哲2月23日又召开记者会，再次质疑马国与韩国合谋将此案政治化，也表明不信任马国警方查案。他也指一旦证实金正男遭谋杀，马国必须负起全责。

马国首相纳吉2月22日指姜哲“无礼”，外交部长阿尼法2月24日表示，马国没必要理会姜哲这些指控。阿末扎希3月3日则警告姜哲若继续抨击马国，就必须付出沉重代价。