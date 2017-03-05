纽时：为破坏朝鲜导弹试射　奥巴马曾下令秘密网攻

（联合早报网讯）《纽约时报》报道，为了破坏朝鲜的导弹试射计划，美国前总统奥巴马曾于2014年针对朝鲜的导弹计划，秘密发动网络攻击，但未能取得重大成效。

据星岛日报网报道，纽约时报进行了多个月的调查，包括根据奥巴马和特朗普政府官员的访问内容，以及详细检视广泛但模糊的相关公开纪录后，得悉奥巴马这个网攻计划。而美国依然无法有效地反制朝鲜的核武和导弹计划。

纽约时报说，由于朝鲜仍然构成危险的威胁，奥巴马卸任时曾警告特朗普，这可能是特朗普将会面对的最迫切问题。

报道指，奥巴马于三年前下令五角大楼加强对朝鲜发动网络和电子攻击，试图在朝鲜发射导弹前或刚升空之际，即时破坏导弹。

支持者宣称网攻奏效，因为朝鲜的火箭和导弹，多次于发射后爆炸、偏离轨道、空中解体或坠海，从而失败收场。他们认为，已经将朝鲜在洲际弹道导弹安装核武、并威胁美国城市的能力推迟好几年。

不过，对网攻收效表示怀疑的人士则指出，朝鲜试射导弹失败可能是粗制滥造、内部不满或纯粹无能所致。

朝鲜领袖金正恩的政府过去八个月曾三度成功试射中程导弹，以及在去年进行两次核试，并致力发展射程能涵盖美国本土的洲际弹道导弹。

金正恩今年1月曾夸口称，平壤当局已处于发展ICBM的“最后阶段”，显然意图向当时即将就任总统的特朗普施压。

在上月12日，朝鲜发射似乎是改良版的舞水端中程弹道导弹，最后落入日本海。

舞水端导弹的射程约2500至4000公里，意味它能威胁到日本和设在关岛的美国基地。

针对朝鲜导弹构成的威胁，特朗普的国家安全事务副手在战情室开了两次会，最近一次是在上月28日。与会者讨论了多个选项，包括重新在韩国部署核武，藉此向平壤发出严重警告的可能性。

特朗普政府的官员说，这些议题很快就会被提交给特朗普及其高级国家安全助手。

据纽时报道，这些选项包括加紧对朝鲜开展网络和电子攻击战备；启动和朝鲜的谈判，以便冻结其核武器和导弹计划；敦促中国切断对朝鲜贸易联系和经济援助等。