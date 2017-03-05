熊猫为何是黑白色的？　专家：伪装和交流

（联合早报网讯）憨态可掬的大熊猫为何只有“黑白照片”？这其实是生物研究中的难题。美国研究人员在新一期《行为生态学》杂志网络版上发表论文解答，指大熊猫的黑白色有两种功能：伪装和交流。

据星岛日报报道，领导研究的美国加利福尼亚大学戴维斯分校教授卡罗表示，生物学界长期存在的一个问题就是如何理解大熊猫身上的黑白色，这并不容易回答，因为其他哺乳动物长得都不是这样的，所以很难通过类比来解释。

该校和加利福尼亚州立大学长滩分校的研究人员，根据皮毛颜色深浅将大熊猫的身躯划分成不同区域，并与狗、猫、熊等195种食肉动物以及熊科动物的39个亚种进行比较，来寻找关联性并确定其功能。

研究人员通过比较发现，大熊猫的脸、脖子、肚皮和臀部之所以是白色的，是因为这能帮助它们在积雪的栖息地躲藏；而四肢之所以是黑色的，是因为这能帮助它们将自己躲藏在阴影里。

研究人员认为，大熊猫长成这样源于其消化能力较弱，只能以竹子为食而不能吃更多种植物。它们也无法像有些熊那样在冬天存储多余的脂肪来冬眠。它们必须终年活动，长途跋涉去觅食，其栖息地变化也很大，从雪山到热带森林都有。

不过，大熊猫的头部配色不是为了伪装躲开捕食者，而是起到交流作用。它们黑色的耳朵表达一种“凶残”的感觉，可以警告捕食者；而黑眼圈有助于同类间互相识别，或者向同类竞争者加以警告。