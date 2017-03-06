新西兰政府拟提高法定退休年龄

（联合早报网讯）新西兰总理英格利希说，新西兰政府拟从2037年7月1日起至2040年7月1日，逐步把领取养老金的年龄从65岁调整至67岁。

英格利希6日在新闻发布会上说，新西兰人均预期寿命在过去60年中增长了12年，并以每10年1.3年的速度增加。

英格利希表示，政府还打算把领取养老金人员在新西兰居住的最低年限从10年增加到20年，并要求50岁之后在新西兰生活至少五年。

新西兰政府养老金水平为周平均工资的66%。现阶段，有配偶的新西兰养老金领取人每周每人可获得335.50新西兰元（约332.19新元），单身的养老金领取人每周每人可获得443.50新西兰元（约439.12新元）。

新西兰财政部长乔伊斯表示，政府将于2018年初推动这项动议进入立法程序。新的最低居住年限规定也将适用于在法案通过后移民新西兰的人。

乔伊斯说，退休年龄调整完成后，政府每年将减少40亿新西兰元支出。现阶段，新西兰养老金支出约占国内生产总值的4.8%，如果保持目前领取养老金的年龄不变，到2060年这一支出将占国内生产总值的8.4%。

据了解，新西兰政府计划采取逐步过渡的方式调整退休年龄。出生于1972年下半年的新西兰公民或居民从2037年7月1日开始领取养老金；1973年上半年和下半年出生的人分别于2038年和2039年领取养老金；到2040年7月1日，领取养老金的人将为1974年出生的人，最终完成年龄调整。

新西兰曾于1999年至2001年，逐步把领取养老金的年龄从60岁调整至65岁。