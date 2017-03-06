快讯：朝鲜宣布驱逐马国大使

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会担心国家安全受威胁
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更担心个人资料被盗
15% (74 votes)
不太担心，相信政府有能力应对
13% (66 votes)
黑客无所不在，个人也要提高防范意识
32% (160 votes)
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